شركة دال تزرع 50 فدانا قمح صلب بولايةالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن د. سامي محمد أحمد مدير شركة دال للزراعة المبتكرة عن زراعة 50 فدانا من القمح صنف زيداب (الصلب) بمشروع الجزيرة لصناعة المكرونة والشعيرية وعدد من منتجات شركة (دال). وعبر سامي في تصريح لـ(سونا) عن إشادته بالشراكة القائمة بين شركة دال للزراعة المبتكرة ومشروع التقنيات من أجل النهضة الزراعية في أفريقيا (TAAT) الممول بواسطة بنك التنمية الأفريقي لتطوير زراعة القمح في السودان والنجاحات التي تحققت في إنتاج تقاوى القمح الصلب. ولفت للتدابير الجارية للتوسع في مساحات القمح الصلب والقمح الطري وزيادة الإنتاجية.

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