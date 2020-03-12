الخليج 365 : مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا تعرض دانيللي ‎روجاني لاعب ‎يوفنتوس الإيطالي للإصابة بالفيروس. وغادر النجم ‎كريستيانو رونالدو إلى ‎البرتغال بعد توقف المسابقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نجم اليوفي بكورونا ورونالدو يهرب إلى البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.