تفاصيل مثيرة في محاكمة صاحب مطبعة لضربه آخر في فمه

كشفت تحقيقات الشرطة تفاصيل مثيرة حول محاكمة صاحب مطبعة تعدى على آخر بالضرب في فمه،

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وافاد مساعد شرطة عبد الله الكليس بحسب صحيفة المجهر، انه بتاريخ البلاغ ابلغ الشاكي بانه دون بلاغا مدنياً ضد المتهم وعند اعلانه بواسطة المعلن ارشده الشاكي لمنزل المتهم، وبعد توقيع الاخير على الاعلان جاء وانهال عليه بالضرب مما سبب له الاذى في جسمه، وتلا المتحري على المتهم اقواله القضائية المدونة في يومية التحري واكدها المتهم.

وقدم المتحري مستندي اتهام عبارة اورنيك “8” جنائي وتقرير من “القمسيون” الطبي الذي جاء به تقدير نسبة الاذى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)