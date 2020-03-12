سفر (لوشي) لتركيا لاعلاقة له بنجوم اسطنبول

علمت مصادر أن نجمة السوشيال ميديا لوشي المبارك سافرت قبل أيام إلى تركيا من أجل تصوير إعلان لصالح إحدى الشركات. وكشفت المصادر أن التعاقد مع لوشي كان بالعملة الصعبة (الدولار).

كما نفت المصادر أن يكون هناك أي علاقة بين رحلتها تلك وبين الرحلة الأخرى المثيرة للجدل بحسب صحيفة السوداني، والتي ضمت عدداً كبيراً من نجوم الوسط الفني والدرامي والإعلامي في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)