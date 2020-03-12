الصحة تتهم النظام البائد بحجز الكوادر الطبية وسلب شهاداتهم

التاريخ: 12-مارس-2020
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اتهم وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم في مؤتمر صحفي بـ(سونا) أمس، النظام البائد بحجز الكوادر الطبية في المطار وسلب شهاداتهم لمنعهم من الهجرة خارج البلاد. وقال إن أطباء الامتياز بالآلاف ولا يجدون مواعين تدريب.
ووجه أكرم بحسب صجيفة الصيحة، بتقليل تكلفة العمليات إلى النصف، وكشف عن رصد مزمع لميزانيات المستشفيات بالولايات بواسطة لجنة من ديوان المراجع العام. وقال إن المواطن يعاني بسبب توقف إجراءات صندوق التأمين الصحي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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