سميرة دنيا تغرد

قدمت المطربة سميرة دنيا حفلا جماهيراً ضخماً مساء السبت الماضي. Advertisements وبحسب الدار الحفل اقيم بفندق القراند هوليداي فيلا ضمن ليالي البروف الغنائية، وشهد الحفل تدافعا جماهيرياً ضخماً واغنيات مسموعة تفاعل معها الحضور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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