فيصل يتلقى دعوة لحضور القمة الثقافية الرابعة

سلم سعادة سفير دولة الامارات العربية دعوة موجهة لوزير الاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح من وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الامارات السيدة نورة الكعبي لحضور القمة الثقافية الرابعة التي ستعقد بالعاصمة ابو ظبي في ابريل المقبل. Advertisements جاء ذلك لدى لقائه بحسب صحيفة الدار وكيل وزارة الثقافة والاعلامن الاستاذ رشيد سعيد بسعادة السفير حمد محمد حميد الجنيبي، حيث تناول الطرفان العلاقات المميزة بين البلدين وآفاق التعاون في مجال الثقافة والاعلام بالاضافة للبرامج الثقافية التي تهتم بها الامارات والوطن العربي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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