محكمة اماراتية تبرئ سودانية من اشانة سمعة وزير ولائي سابق

أصدرت محكمة اماراتية في مدينة ابو ظبي امس حكماً قضائياً بتبرئة السيدة السودانية مني علي عبد الكريم من تهمة اشانة سمعة اسرة الوزير الولائي من نظام الانقاذ الذي تتهمه نيابة الثراء الحرام بالخرطوم بحيازة اكثر من 400 قطعة ارض سكنية بولاية الخرطوم.

Advertisements

وكان ابناء الوزير قد اتهموا السيدة منى باشانة سمعته في الفيس بوكبعد ان حررت منشورات بلاغاتها ضده لدى نيابة الفساد والثراء وغسيل الاموال بالخرطوم وحرروا بحسب صحيفة الدار بلاغات اشانة سمعة ضدها لدى النيابة الاماراتية التي كانت تتولى القضية وقالت منى ان ما نشرته كان حقائق يجري فيها التحقيق ولم تشن سمعة المتهم في لقب “ابناء كيزان او كوز” ووصفت البلاغات التي دونها ضدها ابناءه بانها كيدية.

وعبرت عن شكرها للقضاء الاماراتي العادل كما شكرت الجالية السودانية والنادي الاجتماعي السوداني بابو ظبي ومكاتب المحاماة المتعاونة مكتب دار الحكمة للمحاماة وسويفت للاستشارات القانونية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)