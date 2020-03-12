تهاني تفتح ملفات (سودانية) الاقتصادية

تطل اليوم تهاني ابراهيم في حلقة جديدة من برنامج “الحدث الاقتصادي” الذي تبثه قناة سودانية “24”، وتتناول تهاني في الحلقة مجموعة من القضايا الاقتصادية، بمشاركة خبراء.
وكانت تهاني قد انضمت بحسب صحيفة آخر لحظة الى قناة سودانية “24” قبل عدة اشهر، بعد غياب سنوات طويلة عن الشاشة، حيث كان آخر ظهور لها عبر شاشة تلفزيون الخرطوم في حوار مع الرئيس الفلسطيني عباس ابو مازن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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