صحيفة بريطانية: قوى تتصارع بالسودان لإبقائه في العُصُور المُظلمة

التاريخ: 12-مارس-2020
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قالت صحيفة “استاندر ديجتال” البريطانية، إنّ مُحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي إشارةٌ إلى أنّ السودان لم يتحرّر من قبضة المَاضي بَعد، وأن مُغتصبي السُّلطة ليسوا مُستعدين للسماح للسُّودان بالشفاء.
وأَضَافَت الصحيفة بحسب صحيفة الصيحة: “هذه لَيست مُجرّد مُحاولة اغتيال أخرى، بل إنّها إشارات سياسية مُقلقة لا يستحقها الشعب السوداني العادي”.
وأوضحت أنّ القِوى تتصارع في السُّودان من أجل إبقائه في العُصُور المُظلمة، وأشارت إلى أنّ الحادث تزامن مع إعلان الحكومة الجديدة تسليم الرئيس الأسبق عمر البشير وأربعة مُتّهمين آخرين للمحكمة الجنائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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