ايمان خارج كشف (أغاني وأغاني)

خلت قائمة الفنانين والفنانات المشاركين في النسخة القادمة من برنامج “أغاني وأغاني” الذي تبثه قناة النيل الازرق في رمضان، خلبت من اسم الفنانة ايمان الشريف التي شاركت في بعض حلقات الموسم الماضي بترشيح من الاستاذ السر قدور.

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ايمان بحسب صحيفة آخر لحظة ستطل على الجمهور في برنامج “يلا نغني” بقناة الهلال في مشاركة هي الاولى لها في البرنامج الذي يدخل موسمه الرابع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)