خلت قائمة الفنانين والفنانات المشاركين في النسخة القادمة من برنامج “أغاني وأغاني” الذي تبثه قناة النيل الازرق في رمضان، خلبت من اسم الفنانة ايمان الشريف التي شاركت في بعض حلقات الموسم الماضي بترشيح من الاستاذ السر قدور.
ايمان بحسب صحيفة آخر لحظة ستطل على الجمهور في برنامج “يلا نغني” بقناة الهلال في مشاركة هي الاولى لها في البرنامج الذي يدخل موسمه الرابع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ايمان خارج كشف (أغاني وأغاني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.