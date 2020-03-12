الصحة: وفيات بالمستشفيات بسبب قطوعات الكهرباء

التاريخ: 12-مارس-2020
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كشف د. أكرم علي التوم في مؤتمر صحفي بـ(سونا) أمس، عن توقف الخدمة بمستشفى البلك بسبب قطوعات الكهرباء، وأكد تعليق الخدمة بمستشفى أم درمان لعدم وجود أطباء، ونوّه لوجود وفيات بالمستشفيات بسبب قطوعات الكهرباء.
ولفت د. أكرم لوجود مؤسسات صحية بالخرطوم لا تتوفر فيها مياه ولا مراحيض، ووصف الوضع بالمستشفيات بما فيه تعرض الكادر الطبي للعدوى بغير المقبول، وقال إن وزارته دفعت بمطالب بإعفاء المستشفيات من رسوم الكهرباء، وتخصيص خطوط للمرافق الصحية.
وكشف الوزير عن اتجاه لتغطية (300) مركز صحي بالطاقة الشمسية، وأكد استرجاع (70) مليار جنيه من موارد المؤسسات تمت تغذية الميزانية بها نهاية يناير الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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