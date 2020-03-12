هند الطاهر تمثل المرأة السودانية في احتفال

تحيي اليوم الفنانة السودانية المقيمة بالعاصمة الفرنسية باريس هند الطاهرحفلا، احتفالا بيوم المرأة العالمي بمدينة سيرفان الفرنسية، بحضور رجل القانون الفرنسي المشرح في انتخابات بلدية سيرفان السيد جوليفان جوس. Advertisements وتقدم هند بحسب صحيفة آخر لحظة خلال الحفل مجموعة من اشهر الاغنيات السودانية التي تمجد المرأة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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