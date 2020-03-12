التاريخ: 12-مارس-2020 فى : أخبار 44 مشاهدة أعلن عضو المجلس السيادي، الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة التمكين محمد الفكي سليمان أن اللجنة بصدد إصدار قرارات تطال فلول الرئيس المخلوع عمر البشير بمجموعة من مؤسسات الدولة، في إطار هيكلة الخدمة المدنية. Advertisements وفي السياق، قال الناطق باسم اللجنة صلاح مناع بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن اللجنة لم تقم بحظر أي حسابات مصرفية أو أسماء شركات وأعمال جديدة، وأضاف: “النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخول لها حظر الحسابات المصرفية وهذا ما لم يحدث حتى الآن”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التفكيك: قرارات مرتقبة بالمؤسسات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.