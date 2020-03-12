خبير اقتصادي: الذهب ثروة ناضبة يجب الا نعول عليه في الميزانية

التاريخ: 12-مارس-2020
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عزا د. نجم الدين آدم عبد الله الخبير في القضايا الاقتصادية، العجز في موازنة الدولة للعام 2020الى ان الحكومة الانتقالية كانت تتوقع تدفق قروض ومنح من الخارج، الا ان ذلك لم يخدث مشيراً الى افتقار الحكومة للاحترافيةوالجدارة في ادارة الازمة الاقتصادية.
وأضاف بحسب صحيفة آخر لحظة علينا تنفيذ برنامج تنمية حقيقي بدلاً من انتظار الخارج. وأشار د. نجم الدينالى تناقص الموارد التي تعمل على تعبئة الميزانية، منوهاً الى القفزة المحمومة في اسعار الذهب في العالم الا ان الازمة في ابلسودان تزداد سوءاً مبيناً انه في عام 2019انخفض انتاج الذهب في السودان بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة، وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة عدم الاعتماد على الذهب كمصدر اساسي في ميزانية الدولة، لانه من الثروات الناضبة؟؟، وحث الحكومة الجديدة على الاهتمام بالموارد الزراعية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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