الحكومة تتّخذ إجراءات جديدة لتأمين الشخصيات العامة

التاريخ: 12-مارس-2020
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كَشف وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عن تلقِّي مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. عبد الله حمدوك أمس، تقريراً من وزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات العامة حَول حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الاثنين الماضي.
وقال صالح في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ التحقيقات ما زالت جارية، وكشف عن القبض على مُشتبهين، بينهم أجانب، وأعلن وصول فريق الخبراء الأمريكي أمس للانضمام إلى الفريق السوداني، وعزا الاستعانة بهم لامتلاكهم الخبرات والأجهزة الحديثة، فَضْلاً عن أنّ السودان ليس له سابق معرفة بمثل هذه الحوادث، بجانب أنّ الاتفاقيات الدولية الخاصّة بمُحاربة الإرهاب تلزم الدول للاستعانة بالخبرات المُختلفة للمُساهمة في كشف مثل هكذا جرائم، وأشار إلى انضمام الفريق للجانب السوداني وبدء العمل معاً.
وقال فيصل بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الأجهزة الأمنية تعمل في فريقٍ واحدٍ، واتّخذت جُملةً من الإجراءات لتأمين رئيس الوزراء والشّخصيّات العامّة عبر خُططٍ أمنيةٍ جديدةٍ للحفاظ على أمن وسلامة البلاد والقيادات، وأكّد أنّ هذه الإجراءات ليس فيها أيِّ تقييد للحُريات العامّة والحُقُوق الخاصّة بالمُواطنين بمُوجب الوثيقة الدستورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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