خطة لمعالجة الازدحام المروري والظواهر السالبة بالخرطوم

تعهد مدير عام قوات الشرطة الفريق اول شرطة “حقوقي” عادل محمد أحمد بشائر، بتوفير كافة معينات ومتطلبات العمل المروري، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، داعياً الى اهمية تضافر الجهود مع الجهات المشتركة في تحقيق السلامة المرورية.

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وقال بشائر خلال ترؤسه الاجتماع الذي ضم بحسب صحيفة آخر لحظة، قيادة الادارة العامة للمرور لمناقشة الاسراع بوضع خطة استراتيجية مرورية عاجلة تعني بتحقيق السلامة المرورية لكل شركاء الطريق باستخدام التقنية في كافة اعمال المرور، عبر كاميرات المراقبة والرادار لرصد المخالفات المرورية الموجودة على الطريق، كالوقوف الخاطئ، كما وقف الاجتماع على الحوادث المرورية الناتجة من المطبات العشوائية الموضوعة على الطرق الداخلية وطرق المرور السريع، والعمل عاجلاً على وضع التدابير اللازمة لمعالجة وجود تلك المطبات التي تشكل خطراً كبيراً على ارواح مستخدمي الطريق بايجاد بدائل لمطبات بمواصفات فنية تسهم في تحقيق الضبط المروري.

، واستعرض عدد من القيادات المرورية خلال الاجتماع عددا من المعالجات المرورية الكفيلة بتحقيق سلامة مرورية شاكلة مع تأكيده على الدور الكبير الذي يقوم به المرور في العملية الامنية بشكل عام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)