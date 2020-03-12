نشرة دولية جديدة لاسترداد (قوش)

التاريخ: 12-مارس-2020
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اتخذت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، إجراءات جديدة بغرض استرداد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله (قوش)، تتعلق بتوزيع “نشرات حمراء” على بعض الدول التي ظل يتردد عليها.
وأبلغت مصادر مطلعة أمس بأن النشرات الحمراء تم توزيعها على دول يُعتقد أن “قوش” موجود بها عقب مغادرته مصر، ولم تتلق السلطات السودانية أي معلومات من الدول التي يوجد بها.
وأفادت المصادر بأن مدير المخابرات الأسبق غادر في صمت عقب الإطاحة بنظام الإنقاذ وتقديم استقالته من الجهاز، دون معرفة الوجهة التي قصدها، وتضاربت أنباء حول وجوده بعدد من الدول.
ويُواجه (قوش) بحسب صحيفة الصيحة، تُهماً بالثراء الحرام والمال المشبوه، تحت المادتين (6 و7) وغسل الأموال تحت المادة (35).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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