هدى عربي… من المطار لـ(الحفلة)..!

كشفت مصادر مطلعة عن ازدحام جدول أعمال الفنانة هدى عربي خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر أن هدى اضطرت للذهاب إلى حفل زواج من المطار مباشرة عقب وصولها من تركيا، واستطاعت هدى بحسب صحيفة السوداني، أداء التزامها برغم الرهق والتعب الذي كانت تعاني منه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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