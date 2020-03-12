هدى عربي… من المطار لـ(الحفلة)..!

كشفت مصادر مطلعة عن ازدحام جدول أعمال الفنانة هدى عربي خلال الفترة الماضية. Advertisements وذكرت المصادر أن هدى اضطرت للذهاب إلى حفل زواج من المطار مباشرة عقب وصولها من تركيا، واستطاعت هدى بحسب صحيفة السوداني، أداء التزامها برغم الرهق والتعب الذي كانت تعاني منه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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