“حميدتي” يكشف عن مشروع لإعادة تأهيل المستشفيات بالخرطوم

التاريخ: 12-مارس-2020
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كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن مشروع لإعادة تأهيل بعض المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تقديم وتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين، ووجه بضرورة الاهتمام بالولايات وإعطائها الأولوية في مجال الخدمات الطبية.
وبحسب صحيفة السوداني، أكد حميدتي خلال افتتاحه “الأربعاء” بشمبات وحدة الطوارئ والإصابات الخاصة بمنسوبي قوات الدعم السريع، دعمه اللامحدود للدائرة الطبية بقوات الدعم السريع.
وامتدح جهود الدائرة الطبية لإنشائها وحدة بمواصفات تقنية عالية لاستيعاب أكبر عدد من المرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم عبر كوادرها المؤهلة واقسامها المختلفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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