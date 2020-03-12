الحكومة تعلن عن بشرى سارة بشأن أزمة الوقود

الخميس 12 مارس 2020

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أمس الأربعاء، عن انفراج وشيك لأزمة المنتجات البترولية، وذلك بعد تسلم كميات من الوقود في ميناء بورتسودان.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن حالات انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها البلاد حاليا ستبدأ في التحسن التدريجي في نهاية مارس/آذار الجاري.

وأكدت تسلمها 40 ألف طن من الجازولين، و38 ألف طن من البنزين تم تفريغها، وأنه ستتم مضاعفة ضخ الوقود للمحطات يومي الخميس والجمعة بنحو 6 آلاف متر مكعب، أي ما يعادل 30 ألف برميل للقضاء على ظاهرة تكدس الطوابير.

وأشارت إلى أن مصفاة الخرطوم "الرئيسية" تعمل بطاقتها القصوى حيث تنتج للاستخدام اليومي 70% من البنزين، 45% جازولين، 65% غاز الطهي.

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وتبلغ حاجة البلاد من المواد البترولية نحو 4500 طن بنزين، منها 3 آلاف طن من إنتاج المصفاة، و10 آلاف طن من الجازولين منها 450 طن من المصفاة، و1500 طن غاز الطهي منها 800 طن من المصفاة.

وناشدت لجنة آلية وضبط مراقبة توزيع الوقود بالوزارة السودانيين الالتزام بنظام الاصطفاف الزوجي والفردي، وحراسة حقوقهم والتبليغ عن التهريب والتلاعب بالمواد البترولية للضرر بالاقتصاد القومي.

وعزت أسباب انقطاع الكهرباء إلى نقص الوقود في محطة كهرباء قري1 وقري2، والغازية بحري، إلى جانب أعطال الصيانة والطارئة في محطة أم دباكر بكوستي.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن الطلب على الكهرباء في البلاد نحو 2900 ميجاوات، والتوليد المتاح 1900 ميجاوات، ما أفرز عجزا يقدر بنحو 1000 ميجاوات.