اتفاق حول التعويضات بين فرقاء السودان بمفاوضات جوبا

الأربعاء 11 مارس 2020

كشفت الوساطة بين الفرقاء السودانيين بجوبا، عن اتفاقهم حول ملف التعويضات والتي كانت تعتبر أبرز عقبات التفاوض بينهم.



وحسب العين الإخبارية، قال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية السودانية المفاوض وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن تم توصل إلى اتفاق مع الحركات المعارضة حول ملف التعويضات".

وفي ذات السياق أكد كبير الوسطاء ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، في تصريحات صحفية، أن أطراف التفاوض تجاوزت حتى الآن العقبات الكبيرة في مسيرة التفاوض.

وأشار إلي أن وفود التفاوض عقدت 3 جلسات في توقيت واحد لمناقشة عدد من الملفات بالتزامن، وفق الخطة الجديدة التي صممتها الوساطة للمفاوضات.

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وأضاف بأن الجبهة الثورية ترغب بأن يبدأ حساب الفترة الانتقالية بالسودان بعد توقيع اتفاق السلام، باعتبار أنهم لم يكونوا طرفاً في المدة المحددة بالوثيقة الدستورية.

وتابع: "هناك نقطة أخرى ما تزال محل جدل تتعلق بالمشاركة السياسية بعد الفترة الانتقالية، حيث يرى قادة الجبهة أن المشاركين في السلطة الانتقالية يجب عدم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات".

وكشف قلواك أن مدة الفترة الانتقالية ستخضع للتشاور بين الوساطة والحكومة السودانية على مستوى الرئيس سلفاكير ميارديت، راعي مفاوضات السلام ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للتوصل إلى رؤية وفاقية بشأنها.

والثلاثاء، اتفق وفد الحكومة السودانية الانتقالية، مع حركات الكفاح المسلح على استعادة نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي، كما اتفق الطرفان على تمديد العملية السلمية التفاوضية حتى 9 أبريل/نيسان المقبل.