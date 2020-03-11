اتّجاه لتعديل بداية العام الدراسي

التاريخ: 11-مارس-2020
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كَشَفَ مصدرٌ موثوقٌ بوزارة التربية والتعليم العام، عن اتّجاهٍ لتغيير التقويم الدراسي وتوحيده بكل الولايات، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في سبتمبر بكل السودان، بدلاً عمّا كان معمولاً به بتقسيم الولايات إلى (أ) و(ب).
وأكد مصدر بالوزارة لـ(الصيحة) أمس، أنّ اختلاف التقويم الدراسي بالولايات يحدث خللاً في امتحانات الشهادة الثانوية، وقال: “فَضْلاً عن ذلك فإنّ التغيير سيمنح فُرصة لطباعة المنهج الدراسي والاستعداد بصُورةٍ جيدةٍ للعام القادم وتفادِي فَصل الخريف الذي يُعطِّل الدراسة”.
وفي سِياقٍ مُقاربٍ، أَكّدَ المصدر الدفع بخطاب من لجنة المُعلِّمين إلى وزارة المالية لإزالة التشوُّهات في رواتب المُعلِّمين ليلحقوا برصفائهم في الخدمة المدنية، ونوّه إلى مساعٍ لزيادة رواتب المُعلِّمين، إضَافَةً للزيادة المُعلنة من الحكومة، وأوضح أن التشوُّهات في رواتب المُعلِّمين تكمن في (5) علاوات مُضمّنة للمُوظّفين في الخدمة المدنية يُحرم منها المُعلّمون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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