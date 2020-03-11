حمدوك رئيساً للآليه الاقتصادية واعتذار حميدتي

كشفت مصادر مطلعة عن اعتذار الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، النائب الأول لرئيس مجلس السيادي، عن التكليف برئاسة اللجنة الإقتصادية العليا التي كونها اجتماع مشترك في وقت سابق وقبوله بأن يكون عضواً، وبحسب المعلومات أن كل الجهود فشلت لإثناء الرجل عن القرار.

Advertisements

وأشارت المصادر بحسب اليوم التالي إلى أن الاجتماع الثلاثي المشترك بين السيادى ومجلس الوزراء وقوى الحرية، كلف عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ، بمهمة رئاسة اللجنة الاقتصادية العليا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)