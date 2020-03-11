مرسومان لتحديد أسعار و أوزان الخبز

أصدر المدير التنفيذي لمحلية شيكان بشمال كردفان عصام محمد محمد صالح مرسومين مؤقتين بالرقم (٩) و(١٠) تحددان أسعار وأوزان الخبز المدعوم والتجاري.

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وطبقاً للمرسومين، بحسب سونا يكون وزن الخبز المدعوم (٦٥) جراماً وبسعر (١,٥) (واحد جنيه ونصف) لقطعة الخبز الواحدة ؛ أما بالنسبة للخبز التجاري فقد أوضح المرسوم أن يكون الوزن (٤٥) جراماً وبسعر (٢,٥) لقطعة الخبز الواحدة (اثنين جنيه ونصف).

وشدد المدير التنفيذي في المرسومين المؤقتين حظر بيع الخبز المدعوم بالأسعار غير المحددة أو إنقاص الوزن المحدد، ومن يخالف الأحكام الواردة في المرسومين يعرض نفسه للعقوبات والتي قد تصل للسجن أو الغرامة.

وقال محمود بكري حامد مشرف آلية توزيع ومراقبة الدقيق إن المرسومين يسري العمل بهما اعتباراً من يوم غد الخميس الثاني عشر من مارس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)