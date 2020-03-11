التاريخ: 11-مارس-2020
3 مشاهدة
أصدر المدير التنفيذي لمحلية شيكان بشمال كردفان عصام محمد محمد صالح مرسومين مؤقتين بالرقم (٩) و(١٠) تحددان أسعار وأوزان الخبز المدعوم والتجاري.
وطبقاً للمرسومين، بحسب سونا يكون وزن الخبز المدعوم (٦٥) جراماً وبسعر (١,٥) (واحد جنيه ونصف) لقطعة الخبز الواحدة ؛ أما بالنسبة للخبز التجاري فقد أوضح المرسوم أن يكون الوزن (٤٥) جراماً وبسعر (٢,٥) لقطعة الخبز الواحدة (اثنين جنيه ونصف).
وشدد المدير التنفيذي في المرسومين المؤقتين حظر بيع الخبز المدعوم بالأسعار غير المحددة أو إنقاص الوزن المحدد، ومن يخالف الأحكام الواردة في المرسومين يعرض نفسه للعقوبات والتي قد تصل للسجن أو الغرامة.
وقال محمود بكري حامد مشرف آلية توزيع ومراقبة الدقيق إن المرسومين يسري العمل بهما اعتباراً من يوم غد الخميس الثاني عشر من مارس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مرسومان لتحديد أسعار و أوزان الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.