تأمين 2 مليون جالون جازولين للحصاد بالجزيرة

دعا المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة إلى إعادة التنسيق بين المنظومة الزراعية ومعالجة سلبيات قانون 2005م والالتزام بالمحددات الفنية للري وفرض ضوابط للموسم الزراعي القادم والالتزام بالدورة الزراعية وإلزام المزارعين بالمحددات والضوابط المائية وفرض هيبة القانون .

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وأعلن المهندس إبراهيم في تصربح لـ(سونا) عن الشروع في وضع ضوابط حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة في مساحة تتجاوز 410 آلاف فدان بإنتاج مبشر بمتوسط إنتاج 18 جوالاً للفدان، وكشف عن تأمين أكثر من 2 مليون جالون جازولين للحصاد وتوفير عدد من الحاصدات من ولايتي النيل الأبيض والقضارف والسعي لتوفير الكميات الكافية من الخيش والسيولة عبر البنك الزراعي .

من جانبه، كشف المهندس عز الدين البشير مدير الشركة الوطنية للحفريات عن الجهود المبذولة لتأهيل المؤسسة العامة للحفريات وأعلن عن توفير أكثر من 58 آلية وجار العمل لزيادتها ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)