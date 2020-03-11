الطاقة تضاعف ضخ الوقود يومي الخميس والجمعة

كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن استلام كميات من الوقود من البواخر ببورتسودان بلغت 40 ألف طن من الجازولين، و38 ألف طن من البنزين تم تفريغها أمس، معلنة عن مضاعفة ضخ الوقود للمحطات يومي الخميس والجمعة بحوالي 6000 متر مكعب، أي ما يعادل 30 ألف برميل ، لمضاعفة التوزيع على المحطات حتى تقضي على الصفوف.

كما تؤكد الوزارة بحسب سونا أن مصفاة الخرطوم تعمل بطاقتها القصوى حيث تنتج للاستخدام اليومي 70% من البنزين، 45% جازولين، و 65% غاز الطبخ، فيما تبلغ حاجة البلاد لمواد الطاقة البترولية ( 4500 ) طن من البنزين، منها (3000) طن من إنتاج المصفاة، و 10 آلاف طن من الجازولين منها 450 طناً من المصفاة و 1500 طن غاز الطبخ منها 800 طن من المصفاة.

وتؤكد وزارة الطاقة والتعدين أن قطاع الكهرباء سيبدأ في التحسن التدريجي في الإمداد الكهربائي والتقليل من قطوعات الكهرباء في أواخر مارس الجاري.

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وعزت برمجة القطوعات إلى أسباب توقف البارجة عن الإمداد، ونقص الوقود في محطة كهرباء قري 1وقري2، والغازية بحري، إلى جانب أعطال صيانة وبرمجة، وأعطال طارئة في محطة أم دباكر بكوستي.

وينوه قطاع الكهرباء إلى أن الطلب عليها في البلاد حوالي 2900 ميقاوات، و التوليد المتاح 1900ميقاوات، غير أن هناك عجزا يقدر بنحو 1000 ميقاوات.

ويناشد المواطنين الكرام بترشيد الاستهلاك، خاصة القطاع الحكومي.

كما تناشد لجنة آلية وضبط مراقبة توزيع الوقود، المواطنين الكرام الالتزام بنظام الاصطفاف الزوجي والفردي، وحراسة حقوقهم و التبليغ عن التهريب والتلاعب بالمواد البترولية الذي يضر بالاقتصاد القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)