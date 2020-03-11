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آلية ضبط الوقود تُوقف محطات عن العمل وتخصم أرباح شركات

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 11-مارس-2020

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آلية ضبط الوقود تُوقف محطات عن العمل وتخصم أرباح شركات

أصدرت آلية مُراقبة وضبط توزيع الوقود بوزارة الطاقة والتعدين، قرارات بإيقاف محطات “النيل جبرة جوار مسجد بلال والكريمت الطريق الدائري بحري ومحطة سيدون بالسوق الشعبي”، إضافة إلى خصم (25%) من هامش الربح لشركات الوطنية وسنابل ببورتسودان.

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وشدّدت الآلية بحسب الصيحة على توزيع الوقود وفق المنشورات التي صدرت من الوزارة وتنظم توزيع الحصص بواقع (120) جنيهاً للعربات الملاكي و(50) جنيهاً للمواتر والركشات وبرنامج التخصيص للعربات والبصات السفرية وحسب ترتيب الأيام بالعدد الزوجي والفردي.

وتوعدّت الآلية بإيقاع العقوبات على كل من يُخالف التوجيهات سواء من شركات التوزيع أو الجهات الأخرى أو ضعاف النفوس من المُواطنين، وأهابت بجميع المُواطنين للتعاوُن التام والالتزام بالمنشورات والمُساعدة في حسم التلاعُب تحت شعار (احفظ حقك يا مواطن).

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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