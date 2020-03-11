عاجل … إغلاق المطارات السودانية أمام كافة الطائرات القادمة من مصر

التاريخ: 11-مارس-2020 فى : أخبار 32 مشاهدة أغلقت سلطات الطيران المدنى اعتباراً من “الأربعاء” بحسب الموقع الالكترونى لصحيفة السودانى كل المطارات السودانية أمام كافة الطائرات القادمة من مصر لحين إشعار آخر. Advertisements وتلقت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور إخطاراً من مكتب مطار نيالا الدولى يشير إلى توجيهات سلطات الطيران المدنى بعدم استيعاب الطائرات القادمة من مصر إلى حين إشعار آخر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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