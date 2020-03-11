وزير الصحة : لا وجود لحالات كورونا بالسودان

نفى وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم وجود حالات لمرض كورونا بالسودان، وكشف خلال منبر سونا اليوم عن رفع توصية لمجلس الوزراء والسيادي بالمطالبة بتشديد إجراءات دخول الأشخاص من الدول الموبوءة لمنع دخول المرض للسودان؛ فضلاً عن توسيع المعابر وتوفير الإمكانيات لمراكز العزل بالولايات والتحري عنه، بجانب توفير الكوادر والفحوصات، مشيراً إلى أن التشديد ومنع الدخول هو خط الدفاع الأول لجهة أن النظام الصحي لا يتحمّل،

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وأضاف أكرم أن إدارة الوبائيات تتابع أوضاع السودانيين بالخارج خاصة الدول التي سجلت إصابات فضلاً عن متابعة دول الجوار، كاشفاً عن اكتمال التجهيزات لإجراءات قياسية من وزارة الصحة الاتحادية وبدعم من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تجهيز معينات البنية التحتية الاستراتيجية لاحتواء الوباء .

ولفت أكرم إلى أن السودان أول دولة جهزت غرف العزل والمعابر والإيواء قبل أن تدخل إليها كورونا، وأضاف قائلاً: هناك دول أغلقت المعابر بعد دخول المرض.

وكشف أكرم عن تجهيز 12 معبراً 6 منها خطرة.

وحول التخوف من دخول المرض من الدول الموبوءة قال أكرم: نعم نتخوف، ونحن قادرون للتصدي لها، كما تم التصدي للكوليرا، حمى الوادي المتصدع ، وكشف عن قرب إعلان خلو السودان من حمى الوادي المتصدع بالنسبة للإصابة من جانب البشر.

من جانبه؛ قال د. بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة كل الحالات هي سالبة،حيث نتلقى يومياً بلاغات عن حالات الاشتباه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)