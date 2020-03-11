الأمل يحقق فوزاً صعباً على هلال كادوقلي ويطارد التبلدي

التاريخ: 11-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة حقق الأمل عطبرة فوزاً صعباً على الهلال كادوقلي بحسب اليوم التالى بهدف نظيف عصر اليوم الأربعاء على ملعب مورتا لحساب الجولة (25) لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وسجل هدف المباراة الوحيد نجم فهود الشمال كابتن بشير، وارتقى فهود الشمال للمركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة، بينما تجمّد رصيد هلال كادوقلي في 17 نقطة في المركز قبل الأخير. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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