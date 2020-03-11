اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الأمل يحقق فوزاً صعباً على هلال كادوقلي ويطارد التبلدي

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-مارس-2020

4 مشاهدة

الأمل يحقق فوزاً صعباً على هلال كادوقلي ويطارد التبلدي

حقق الأمل عطبرة فوزاً صعباً على الهلال كادوقلي بحسب اليوم التالى بهدف نظيف عصر اليوم الأربعاء على ملعب مورتا لحساب الجولة (25) لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

 

وسجل هدف المباراة الوحيد نجم فهود الشمال كابتن بشير، وارتقى فهود الشمال للمركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة، بينما تجمّد رصيد هلال كادوقلي في 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمل يحقق فوزاً صعباً على هلال كادوقلي ويطارد التبلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا