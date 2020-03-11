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الدولار يقفز بصورة مفاجئة مقابل الجنيه مساء الأربعاء

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كوش نيوز 0 تبليغ

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التاريخ: 11-مارس-2020

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الدولار يقفز بصورة مفاجئة مقابل الجنيه مساء الأربعاء

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اشتعلت أسواق العملات بصورة مفاجئة مساء الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم، نهار الأربعاء 11 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 112.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 29.85 جنيه.

بينما قفزت الأسعار مساء الأربعاء بحسب رجال أعمال تحدثوا مع أخبار الخليج 365 ووصل الدولار لمبلغ 114 جنيه وسجل الريال السعودي 30.40 جنيها، وسط طلب مرتفع وندرة في الكميات المعروضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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