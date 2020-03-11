إعادة عدد من المفصولين تعسفياً للخدمة

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اليوم اجتماعها رقم (١٩) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة/ هانم برهان وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح الأستاذ عبدالسلام حمزة عضو ومقرر اللجنة – في تصريح صحفي بحسب سونا – أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المقدمة من لجانها القطاعية ، حيث نظرت اللجنة في (٧١) استمارة من بنك الثروة الحيوانية، وأوصت بإعادة (٢٧) مفصولاً وتحسين معاشات (٢٩) مفصولاً، وطلبت اللجنة استكمال معلومات لـ (١٤) استمارة، واستبعدت اللجنة استمارة واحدة لعدم الاختصاص.

كما نظرت اللجنة في (١٧) استمارة مقدمة من مفصولي وزارة التربية والتعليم حيث أوصت اللجنة بإعادة (٢) منهم وتحسين معاشات (٣) من المفصولين، فيما استبعدت اللجنة (٦) استمارات لعدم الاختصاص، وطلبت استكمال معلومات (٣) استمارات .

وأضاف الأستاذ عبدالسلام حمزة أن اللجنة نظرت في (٨) استمارات من وزارة الثقافة والإعلام وأوصت بإعادة (٢) منهم وتحسين المعاش لـ (٦) من المفصولين .

كما نظرت اللجنة في (٦) استمارات مقدمة من مفصولي الإذاعة القومية ، وأوصت بتحسين معاش (٥) منهم واستبعدت اللجنة استمارة واحدة لعدم الاختصاص .

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كما تسلمت اللجنة استمارتين من مفصولي وكالة السودان للأنباء وأوصت اللجنة بتحسين المعاش لهما. وتسلمت اللجنة استمارات (٥) من المفصولين من وزارة الشباب و الرياضة، وأوصت اللجنة بتحسين معاشات (٤) منهم واستبعدت استمارة واحدة لعدم الاختصاص.

كما نظرت اللجنة في (٤) استمارات من مفصولي وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم، أوصت اللجنة بإعادة (٢) منهم وتحسين معاش مفصول واحد، وطلبت استكمال بيانات استمارة أحد المفصولين.

وأكد الأستاذ عبد السلام أن اللجنة تسلمت استمارات المفصولين من وزارة التربية والتعليم بولايه شمال كردفان، وأوصت اللجنة بإعادة مفصول واحد واستبعدت (٣) استمارات لعدم الاختصاص .

كما تسلمت اللجنة (٧٥٣) استمارة من مفصولي البنك الزراعي، وأوصت اللجنة بإعادة (٣٨٤) مفصولاً، وطلبت اللجنة استكمال بيانات (١٣٣) استمارة وأوصت بتحسين معاشات (٢١٨) مفصولاً وتم استبعاد (١٨) استمارة لعدم الاختصاص.

وذكر عبد السلام حمزة أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع القادم لدراسة المزيد من طلبات واستمارات المفصولين تعسفياً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )