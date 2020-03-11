تراجُع مُبيعات تذاكر الطيران بنسبة (40%)

ضَرَبَ الكساد، وكالات السفر والسياحة، وشهدت مُبيعات وحجز التذاكر تراجُعاً بنسبة (40%) بسَبب اشتراط شَركات طيران حجز التذاكر بالدولار، وتراجُع حركة الطيران عالمياً نتيجة تفشي فيروس “كورونا”، فيما كشف أصحاب وكالات عن تعرُّضهم لخسائر إضافية بعد وقف السفر للعُمرة.

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وقال صاحب وكالة سفر، رئيس شُعبة الوكالات السابق محجوب المك لـ(الصيحة) أمس، إنّ ارتفاع الدولار أدّى لتضاعُف تذاكر الطيران مِمّا قلّل من نسب الحجز بالوكالات، وأكّد أنّ الموسم الحالي هو الأسوأ للوكالات بتراجُع نسب الحجز بشكلٍ كبيرٍ، وأوضح أنّ أغلب نسب الحجز باتت عبر البحر لارتفاع تكلفة الطيران.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)