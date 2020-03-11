وزارة الصحة تطلب التشديد على المعابر لمنع دخول كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين كشفت وزارة الصحة السودانية، عن دفع بتوصية إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لاتخاذ اجراءات مشددة على معابر البلاد.

وقال وزير الصحة أكرم علي في مؤتمر صحافي اليوم (الاربعاء) أن السودان لم يسجل اي اصابة بمرض كورونا. Advertisements وأضاف طلبنا من الحكومة زيادة موازنة الوزارة لتوسيع البنى التحتية وعنابر العزل ومضاعفة الكوادر الصحية لمواجهة كل الاحتمالات بدخول الفايروس إلى البلاد. وأكد اكرم أن الاوضاع الصحية الهشة بالبلاد لاتحتمل دخول المرض، ونتحوط للاسواء. واشار إلى الجهات المختصة تتابع بدقة كل حالات الاشتباه التي تسجل في مختلف الولايات.

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