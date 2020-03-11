وزارة الطاقة: تحسن الامداد الكهربائي في نهاية مارس

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الأربعاء 11 مارس 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
أكدت وزارة الطاقة والتعدين أن الامداد الكهربائي سيشهد تحسناً أوخر شهر مارس الحالي، عازية برمجة القطوعات لاسباب توقف البارجة عن الامداد.
وأشارت في بيان اليوم (الاربعاء) إلى أن نقص الوقود في محطة كهرباء قري 1وقري2، إلى جانب أعطال صيانة وبرمجة ادت إلى عدم الاستقرار في الامداد الكهربائي.
ونوهت إلى ان العجز في البلاد 1000 ميقاواط، وان الطلب حوالي 2900 ميقاوت، و التوليد المتاح ميقاوات1900.
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