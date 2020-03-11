السودان يغلق مطاراته أمام الطائرات القادمة من مصر

الأربعاء 11 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت سلطات الطيران المدني في السودان، إغلاق كافة المطارات السودانية، اعتبارا من يوم الأربعاء، أمام الطائرات القادمة من دولة مصر إلى إشعار آخر.

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ويأتي قرار السلطات السودانية، بعد أيام من مطالبة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاق الحدود مع دولة مصر بعد تأكيد وجود عشرات الإصابات بفيروس كورونا في أوساط المصريين.

وتلقت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور (غرب) إخطارا من مكتب مطار نيالا الدولي يشير إلى توجيهات سلطات الطيران المدني بعدم استيعاب الطائرات القادمة من مصر إلى إشعار آخر.

ورفضت وزارة الصحة في جنوب دارفور، اليومين الماضيين، هبوط طائرة تحمل قوات مصرية تتبع لبعثة الأمم الأفريقية بسبب وباء كورونا الذي انتشر في مصر خلال اليومين الماضيين وتسجيل أكثر من 50 حالة.