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الأربعاء 11 مارس 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، غير المشاركين في عملية السلام للانضمام إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دولة جنوب السودان.
وقال خلال لقائه رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو بالخرطوم اليوم (الاربعاء) علي كل الأطراف اتخاذ مواقف بناءة تمكن من تحقيق السلام الدائم والشامل بالسودان في اقرب وقت ممكن.
وقال الدبيلو في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول دعم الأمم المتحدة للحكومة الانتقالية وعملية السلام بالسودان. واضاف قدمت للمبعوث الاممي شرحا عن سير التفاوض بجوبا.
وتوقع الدبيلو أن يتم التوقيع علي اتفاق سلام نهائي مع الجبهة الثورية بنهاية فترة التمديد المحددة .
ومن جانبه قال هايسوم أنه وقف على التقدم المحرز في عملية السلام التي تلقي اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي.
وجدد هايسوم دعم الأمم المتحدة للفترة الانتقالية،لافتا إلي أن السلام الجاري يشير الي أن السودان يسير في الطريق نحو الازدهار والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تشدد على مشاركة كل الحركات المسلحة في مفاوضات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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