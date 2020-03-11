قائمة صقور الجديان لمواجهة غانا تثير جدل كبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خلت قائمة المنتخب الوطني الأول من نجم وسط سيمبا التنزاني شرف الدين شيبوب النجم السابق بصفوف المريخ ومن بعده الهلال، وأثار اختيار القائمة جدلاً كبيراً لكونها ضمت لاعبين بعيدين عن،المشاركة، وآخرين لم يقدموا مستويات جيدة مع أنديتهم، وتخطت لاعبين مميزين في صفوف بعض أندية الممتاز، على غرار أحمد تمبش مدافع الأمل عطبرة، وكان شيببوب ضمن القائمة الأخيرة التي مثلت صقور الجديان في كل التصفيات الماضية.

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