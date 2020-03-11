خبير إقتصادي: مقترح الحد الأدنى للأجور محبط وبائس.!

الخليج 365 :

وصف الخبير في الشأن الاقتصادي الأستاذ نجم الدين آدم عبدالله المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى ٣٠٠٠ جنيه في ميزانية العام ٢٠٢٠ بأنه محبط وبائس. وأوضح نجم الدين في تصريح صحفي أن هذا المقترح المقدم من فريق العمل الوطني الخاص بمعالجة هيكل الأجور لا يسمن ولا يغني من جوع، مشيراً إلى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والذي لم يعد المواطن في مقدوره أن يتحصل عليها، داعياً فريق العمل الوطني لإعادة النظر في هذا المقترح بإعتباره لايلبي طموحات وآمال قطاعات العاملين في العيش الكريم. وقال نجم الدين إن هيكل الأجور في الدولة ينبغي أن يخضع لواقع الحياة اليومية والمتغيرات الاقتصادية. وأضاف: (كيف سيعيش من يتقاضي أجراً شهرياً قيمته ٣٠٠٠ جنيه؟)، مشدداً على أهمية مراجعة هذا المقترح تقديراً لدور العاملين بالدولة في التنمية وزيادة الإنتاج.