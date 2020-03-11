ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب أمس، ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الخرطوم، حيث بلغ سعر الشراء عيار (21) من حوالي (5,700) إلى (6000) جنيه للذهب البحريني والتركي، وسعر جرام الذهب الإيطالي بلغ (6500) جنيه وسعر جرام الذهب السعودي (5800) جنيه، حيث بلغ سعر البيع للجرام (4800) جنيه لـ(الذهب الكويتي والتركي والبحريني والإيطالي والسعودي).

وقال معتصم محمد صالح الأمين العام السابق لشعبة الذهب في تصريح لـ(سونا)، إن حركة الارتفاع والانخفاض لأسعار الذهب في السودان، محكومة بالأسعار العالمية وبالأحداث السياسية الكبرى، مثل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. المادة السابقة وفرة في المحاصيل بالأسواق..تعرّف على الأسعار المقالة القادمة الإجراءات الأمنية تهوي بالدولار

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