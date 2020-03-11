شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة لـ(آخر لحظة) عن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية خلال الأسبوعين الماضيين على التوالي، فبلغ سعر جوال الدخن الأبيض (4,100) جنيه بدلاً عن (3,500)، أما الدخن الأحمر فبلغ سعره (4,300) جنيه بدلاً عن (3,700) جنيه، أما جوال طابت ارتفع إلى (3,600) بدلاً عن (3000) جنيه، وبلغ سعر جوال العكر (3,100) جنيه بدلاً عن (2,800) جنيه، بينما ارتفع سعر جوال الفتريتة (2,800) جنيه بدلاً عن (2,200) جنيه، أما القمح فبلغ سعره (3,600) جنيه بدلاً عن (3000) جنيه.

وأرجع رئيس تجار المحاصيل برعي إبراهيم الشكري قلة الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار، وقال إن الوارد معقول، وإن كل المحاصيل تأتي من الولايات، وأبان أن التجار يشترون بسعر فائدة (50) جنيهاً فقط، وقال إن المحاصيل متوفرة في الأسواق بصورة يومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفرة في المحاصيل بالأسواق..تعرّف على الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.