حزب الأمة: قرار والي شمال دارفور بتكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد معيب وغير موفق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف المهندس أنور إسحق سليمان رئيس حزب الأمة الفيدرالي بولاية شمال دارفور قرار والي الولاية بتكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالمعيب وغير الموفق، ويضم عناصر من النظام البائد، مبيناً أن تكوين اللجان الفرعية من صلاحيات اللجنة المركزية، وقال لـ “الصيحة” إن عناصر النظام البائد ممسكة بمفاصل السلطة في الولاية ومسيطرة على الوزارات وشركات القطاع العام وإن التغيير بشمال دارفور شكلي فقط، مشيراً إلى أن لجنة التمكين لم تؤد أي عمل على أرض الواقع وأن تدني الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه قبيل فصل الصيف وشهر رمضان من أبرز وجوه الأزمة والقصور، وكشف أنور عن وقفات لمواطني الولاية للمطالبة بتغيير مدير التوزيع القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحظور وبقية القطاعات الأخرى.
صحيفة الصيحة
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