الحكومة: (400) مليون دولار دعم السلع شهرياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استبعد عضو مجلس السيادة، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان حدوث انقلاب عسكري في السودان بالطريقة الكلاسيكية، انطلاقاً من طبيعة الوضع السياسي الراهن وتركيبته التي لا تسمح بذلك، وقال (ربما نذهب إلى خيارات أسوأ إذا لم نتعامل بحكمة).. وتوقّع الفكي في حواره مع (اندبندنت عربية)، أن تتعالى الأصوات خلال الأيام المقبلة عندما تناقش لجنة إزالة التمكين شركات المال والميليشيات وغيرها من الملفات الحساسة، وأقر الفكي بأن استفحال الأزمة الاقتصادية يرجع إلى أننا ندعم السلع الاستراتيجية بما يعادل (400) مليون دولار شهرياً.

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