وزارة التربية والتعليم العام: المنتقلون للمتوسطة سيجلسون لامتحان مرحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العام، أن المنتقلين إلى المرحلة المتوسطة للعام المقبل كأول دفعة للسلم التعليمي الجديد، سيجلسون لامتحان مرحلي، وشددت على عدم جلوسهم لامتحان شهادة، وذلك لتفادي تسرب عدد من الطلاب، وإحداث فاقد تربوي أثناء انتقالهم من مرحلة إلى أخرى، وأكد المدير التنفيذي للمكتب الوزاري بالوزارة سامي الباقر لـ(باج نيوز) أمس أن المقررات من الصف الأول وحتى السادس ستخضع إلى تنقيح وتصحيح الأخطاء وتخفيف للمادة لتصبح مناهج رشيقة تتماشى مع حاجة الطلاب، ونوه إلى أن ذلك يتطلب طباعة الكتاب منذ العام المقبل بصورة جديدة، على أن تظل مواد الصف السابع والثامن كما هي، مع إلحاق نشرة من قبل المركز القومي للمناهج توضح من خلالها ما يجب أن يدرس في الكتاب وما يجب أن يحذف.
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