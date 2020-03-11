الخليج 365 : كشف صندوق النقد الدولي عن عدم توفر اصول كافية لتغطية الالتزامات بالعملات الاجنبية في (16) بنك من اصل (37) بنك في السودان.

و قال في آخر تقرير له للعام 2019م تحصلت عليه (السوداني)، إن نحو (6) بنوك فقط لديها أقل من الحد الأدني المسموح به منها.

و في السياق قال ان دعم الوقود ارتفع من (7,5)% – (11,75)% من الناتج المحلي الاجمالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد : البنوك السودانية تعاني شح العملات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.