السلطات الصحية تضع (26) مصرياً في الحجر الصحي بنهر النيل خوفاً من “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت السلطات الصحية بولاية نهر النيل (26) وافداً مصرياً قدموا للولاية يومي 4 و6 مارس الجاري تحت الحجر الصحي وأخضعتهم للمراقبة الصحية الدورية على مدار اليوم حتى إكمالهم لمدة الأسبوعين .

وأكد مدير دائرة الوبائيات بوزارة الصحة بنهر النيل د. “علاء الدين أحمد الخضر” في تصريح صحفي أمس، عدم تسجيل أي حالة إصابة وأن الإجراءات المتبعة تأتي ضمن البرتوكول الصحي لتقصي ومحاربة الإصابة بفيروس كورونا ، قاطعاً بعدم إصابة أي شخص من المجموعة بالمرض، مبينا أن المجموعة ليس لديها أي أعراض أخرى ولا يشتكون من أمراض شبيهة، وأن الإجراء يأتي بعد وصولهم من دولة سجل الفيروس فيها إصابات.

ودعا “الخضر” المواطنين إلى أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الصحيحة وعدم ترويج الشائعات، كاشفاً عن توفير وزارة الصحة لكافة المعينات اللازمة لإجراء الفحوصات والتقصي والعزل .

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