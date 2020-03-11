تدشين حملة دولار الكرامة تحت إشراف وزارة المالية والبنك المركزي

الخليج 365 :

دشن ناشطون الحملة الشعبية لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار (جنيه حمدوك لدعم البلد) و(دولار الكرامة) والتي تسهم في استقطاب الدعم الشعبي لتوفير أموال لدعم الخزينة العامة للدولة بالعملات الأجنبية والمحلية .

وأعلن في حفل في بنك السودان المركزي أمس (الثلاثاء) رسمياً عن الحملة تحت ولاية وزارة المالية والتخطيط والاقتصادي وإشراف بنك السودان المركزي .

وقال الناشط في الحملة المهندس “حسام الدابي” إن الحكومة وافقت على الحملة بعد أربعة أشهر من طرحها، مشيراً إلى أنها فكرة طرحها أحد الشباب يدعى “نزار” منذ الأيام الأولى لاعتصام القيادة العامة.

وأشار إلى أنه نسبة للمتغيرات التي حدثت في ذلك الوقت تم تأجيلها، وأكد أن الحملة شعبية أطلقها الشعب السوداني للمساهمة في الاقتصاد، والحكومة يقتصر دورها في الإشراف على الحسابات والتغطية الإعلامية فقط.

ونوه إلى أن بنك السودان المركزي صادق على فتح حسابين للحملة حساب باسم (جنيه حمدوك لدعم البلد) وبالفعل بدأ المواطنون في دعم الحملة بالإضافة للاستجابة الواسعة لموظفي بنك السودان المركزي ، وقال “سنتجه في الفترة المقبلة لتدشين تطبيق الحملة على الهواتف النقالة”.

وأعلن “أنا جمال يحيى إدريس” تبرعه بقيمة (1000) دولار لدعم الحملة ، وقال إن المبلغ مبدئي وسنواصل بكل الممكن والمتاح، وأضاف “لن أسميها دعماً بل مساهمة واجبة علينا، محجوب، كشة، قصي ، وبقية إخواننا قدموا أرواحهم فداء للوطن. نخجل نحن بمساهمتنا التي لا تسوى أمام هؤلاء.