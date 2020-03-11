الطاقة التقليل من قطوعات الكهرباء سيبدأ في أواخر مارس الجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت وزارة الطاقة والتعدين ان قطاع الكهرباء سيبدأ في التحسن التدريجي في الامداد الكهربائي والتقليل من قطوعات الكهرباء في أواخر مارس الجاري.
و برر أسباب برمجة القطوعات لأسباب توقف البارجة عن الامداد، ونقص الوقود في محطة كهرباء قري 1وقري2، والغازية بحري، إلى جانب اعطال صيانة وبرمجة، واعطال طارئة في محطة أم دباكر بكوستي.
نوه في تعميم صحفي اليوم “الاربعاء” ، الى ان الطلب عليها في البلاد حوالي 2900 ميقاوت، و التوليد المتاح ميقاوات1900، غير أن هناك عجز يقدر بنحو 1000 ميقاوات، و ناشدت الوزارة المواطنين بترشيد الاستهلاك، خاصة القطاع الحكومي.
صحيفة السوداني
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