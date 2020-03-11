شاهد بالفيديو : ناشط يثير ضجة على مواقع التواصل بكشف حقيقة عرض البرهان منصب الوزراء “لزنون” ويقسم بدم الشهداء ورواد المواقع (كتمت كتمت )!

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لناشط سياسي أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة حيث كان الناشط المعروف بي (أبو رهف) والشهير بكلمة ” كتمت ” تحدث عن حقيقة عرض البرهان للناشط عثمان “ذو نون ” لمنصب رئيس الوزراء في حين أنهما في خلاف ولكل منهما مبدا ونهج يسير عليه مما جعل رواد المواقع يصدقون ما قاله .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها (ظهر الحق الله يعلم لاندعمك على باطل ماشين معاك في السكة سوا حق الشهداء مابنضيعو) و (عشان انتا صاح الناس بترجع لي كلامك دي عامله زي لمن تكون داخل امتحان ومامزاكر كويس ومابتركز ف المحاضرات بتقوم ترجع لمراجع عشان تفهم الكان بقولوا ف المحاضره والله يااستاذ عثمان انتا بالنسبه للسياسين مرجع ربنا احفظك ان شاء الله).

Advertisements

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)